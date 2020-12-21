Известная модель Жизель Оливейра, которая принимала участие в показах Victoria’s Secret, сверкнула идеальной фигуркой в миниатюрном платье

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежий снимок. Жизель обожает фотографироваться, поэтому часто устраивает фотосессии прямо дома. Девушка делает себе макияж и снимается на фоне белой стены в разных нарядах.

В этот раз Оливейра надела миниатюрное белое платье из пушистой мягкой ткани. Наряд обтянул идеальную фигуру звезды, ее округлые бедра и пышную грудь. Модель изогнулась, показав, как она соблазняет мужчин. Выглядела малышка превосходно.

«В моем любимом платье», - подписала фото звезда.

За короткое время пост Жизель собрал больше двух тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Нежная кошечка», «Потрясающие фото», «Добрый день красивой и элегантной даме, которая поймала самую яркую звезду на небе в своих глазах», «Боже ты такая милая», «Это платье огонь», «нравится этот лук», «Неповторимая женщина», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра примеряла золотистый боди, поверх которого накинула черный пиджак. Девушка дополнила образ сапогами, зачесала волосы назад, а руки сложила на животике.

Напомним, что Жизель Оливейра посветила упругим «персиком» в стрингах: «Ох, эти изгибы…».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра задрала кофточку и показала аппетитную красоту: "Где обитает божество?".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра без лифчика исполнила желания мужчин: "Невероятная девочка".