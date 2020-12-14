Супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret вразила розкішною фігурою, одягнувшись в крихітне бікіні

Як розповідає Politeka, ролик був опублікований на сторінці зірки в Instagram.

Так, красуня в міні-бікіні позує на пляжі, показавши переваги своєї фігури в різних позах. У якийсь момент модель до непристойності натягує білизну, після чого грайливо тікає в море.

"Ох, ці вигини кого хочеш зведуть з розуму", "позаземна", "розкішний вигляд", "це настільки красиво", "саме красиво відео, яке я бачив сьогодні", "гордість Бразилії!", "бездоганно виглядаєш", - пишуть її шанувальники.

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Так, на опублікованих фото Олівейра позує в одних джинсах і піджаку з елегантною вставкою. Крім того, на плечі у красуні видніється елегантна сумочка. Образ доповнювали бездоганна зачіска і практично непомітний макіяж моделі, на що звернули увагу її шанувальники.

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