Супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret вразила розкішною фігурою, одягнувшись в крихітне бікіні
Як розповідає Politeka, ролик був опублікований на сторінці зірки в Instagram.
Так, красуня в міні-бікіні позує на пляжі, показавши переваги своєї фігури в різних позах. У якийсь момент модель до непристойності натягує білизну, після чого грайливо тікає в море.
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"Ох, ці вигини кого хочеш зведуть з розуму", "позаземна", "розкішний вигляд", "це настільки красиво", "саме красиво відео, яке я бачив сьогодні", "гордість Бразилії!", "бездоганно виглядаєш", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що бразильська супермодель і ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра вразила розкішною фігурою в пікантному вбранні
Так, на опублікованих фото Олівейра позує в одних джинсах і піджаку з елегантною вставкою. Крім того, на плечі у красуні видніється елегантна сумочка. Образ доповнювали бездоганна зачіска і практично непомітний макіяж моделі, на що звернули увагу її шанувальники.
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