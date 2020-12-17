Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе і розповіла про подарунки

На фото красуня позувала в джинсах і топіку на гудзику, під яким не було білизни. Красуня стояла на вулиці, а волосся залишила розпущеним. Фото вийшло дуже спокусливим і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Розумниця, класні подарунки", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Джинси !!!! Ви можете їх зв'язати ??", ""Так мило, красиво".. приголомшливо", " Хі, яка ти красива!", "Просто дай мені знати, коли ти в Х'юстоні", "Кращий ангел", "ти така неймовірно красива", " звідки твої джинси?", "Скажи Санте все, що я хочу на Різдво, це ти", «симпатична картинка»готові до Різдва"?", "Якби світ перекинувся з ніг на голову, то напевно це сталося б через вас", "це неймовірна дівчинка".

Повідомлялося, що бразильська супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret одягла бездоганні форми смужкою тканини, звівши шанувальників з розуму.

"Новий шмот", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Олівейра позує, одягнувшись в «лимонний» наряд, який бездоганно підкреслював її ідеальне тіло. Шанувальники не змогли пройти повз, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

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