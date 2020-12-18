Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе в свіжому образі

На фото красуня позує в шортиках і кофті, яку вирішила задерти рукою. Дівчина знімала себе на телефон, хвалячись перед дзеркалом пружним пресом. Модель виявилася без бюстгальтера, адже можна побачити стирчить красу. На другому фото Жизель вже сиділа на ліжку і спокусливо вигнулася, взявшись за волосся рукою. Кадри вийшли спокусливими і привабливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.



Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Подивися на цей вузький маленький животик такий гарячий", "Моя прекрасна любов"," де живе божество"," Красиво, ці наряди відмінно поєднуються з твоїм кольором волосся"," ви виглядаєте динамічно, в цьому кольорі"," найкраща красива дівчина", " все красивіше !!!", "Краса і розум приходять у вас. Відмова від відповідальності, моє обличчя в слюнях", "Я люблю тебе дитинко".

Ми писали, що бразильська супермодель Жизель Олівейра в шоколадному топіку посвітила своїми палючими формами.

Модель позувала в топіку шоколадного кольору з пікантними розрізами, що відкривають види на плоский животик. Одяг тримався на одному плечику, яке оголилося, завдяки цікавому вирізу.

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