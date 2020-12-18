Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, показала себя в свежем образе

На фото красотка позирует в шортиках и кофте, которую решила задрать рукой. Девушка снимала себя на телефон, хвастаясь перед зеркалом упругим прессом. Модель оказалась без бюстгальтера, ведь можно увидеть торчащую красоту. На втором фото Жизель уже сидела на кровати и соблазнительно выгнулась, взявшись за волосы рукой. Кадры получились соблазнительными и привлекательными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.



Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Посмотри на этот узкий маленький животик такой горячий", "Моя прекрасная любовь", "Где обитает божество", "Красиво, эти наряды отлично сочетаются с твоим цветом волос", "Вы выглядите динамично, в этом цвете", "Самая лучшая красивая девушка", "Все красивее !!!", "красота и ум приходят в вас. Отказ от ответственности, мое лицо в слюнях", "Я люблю тебя детка".

Мы писали, что бразильская супермодель Жизель Оливейра в шоколадном топике посветила своими обжигающими формами.

Модель позировала в топике шоколадного цвета с пикантными разрезами, открывающими виды на плоский животик. Одежда держалась на одном плечике, которое оголилось, благодаря интересному вырезу.

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