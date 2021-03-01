Для сохранения молодости кожи лица артистки выбирают самые действенные методы, причем некоторые из них работают невероятно

У каждой знаменитости есть свод обязательных правил, благодаря которым они выглядят значительно моложе. Представляем вашему вниманию топ фото звезд, которые выглядят заметно моложе своего возраста, словно им "навсегда 30":

Ани Лорак частый гость у косметолога, причем ее новая форма губ, скул и носа – является очевидной работой косметолога, считают поклонники. Сама звезда все отрицает и слухи никак не комментирует. Помимо посещения салона звезда имеет свои правила по уходу за кожей:

«Снимать макияж на ночь, увлажнять кожу каждый день, делать специальные маски и пилинг. Ани делает пилинг один раз в неделю, а также посещает баню. Чаще всего данную процедуру она проводит с помощью глины.

Главный секрет молодости кожи 51-летней Дженнифер Лопес подсказал ей её визажист Скотт Барнс. Она не загорает, не пьет кофе и чай, не курит и отказалась от алкоголя. Также звезда ест только правильную пищу и много занимается портом.

Лопес фанатично беспокоится за кожу и поэтому всегда увлажняет ее правильно и даже запустила в продажу собственный косметический бренд, доказывая действенность своих методов.

Светлана Лобода не говорит о посещении косметолога, но и не скрывает, что хорошо забоится о себе. Так как артистка также любит и обожает спорт, она также имеет удивительно стройную фигуру.

Светлана рассказывала, что она регулярно протирает лицо кубиком льда, и считает это лучшим способом избавления от усталости на лице: «Если регулярно – кожа будет бархатной свежей и румяной».

А вот главный секрет красоты и молодости Дженнифер Энистон довольно прост: №Меньше косметики, меньше суеты и беспокойства и просто больше естественности — вот то, что я предпочитаю».

Звезда отдает предпочтение микротоковой подтяжке лица, посещает процедуры ультразвуковой и лазерной терапии. Также крайне важно хорошо высыпаться ночью, точно так же, как и увлажнять кожу водой. Это обеспечивает ее дополнительное сияние.

Моника Белуччи начинает свое утро с контрастного душа. Несколько раз в неделю актриса делает скраб для тела. Селебрити отказывается от уколов красоты и не ходит к пластическим хирургам. Она желает сохранить красоту в естественном виде. Главные правила звезды в уходе за лицом – тщательное очищение и увлажнение кожи. Актриса также пьет много воды и беспокоится о красоте своих губ, чтобы они не обветривались.

Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: "Ух, какая...".

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