Відома актриса і модель Моніка Беллуччі вразила зухвалим кадром практично без одягу

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото зірки, на якому вона постала в досить пікантному вигляді. Моніка з довгим розпущеним волоссям сиділа на підлозі. Судячи з фото, на ній не було одягу, так як в кадр потрапили її оголені плечі і ніжки. Засвітила красуня і оголену спину.

Втім, актриса не засвітила свої солодкі місця, прикривши їх червоним фатином. Яскравий матеріал надав образу Беллуччі загадковості і чарівності. Оригінальна каблучка на пальці привернула увагу, а яскравий макіяж завершив фатальний образ красуні.

У коментарях під постом зірці залишили масу приємних слів.

"Дай цьом", «найкрасивіша в світі», «це дійсно неймовірно красиво», «Шедевр творчості», «дуже солодкий і смачний вид королеви», "Шедевром Божого творіння є тільки Моніка Беллуччі", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Моніка Беллуччі довгий час вважалася однією з найкрасивіших жінок планети. Втім, і сьогодні 56-річна зірка не розгубила колишнього шарму. Вона як і раніше бере участь в рекламних кампаніях, підкорюючи своєю неземною красою.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі кокетливо приспустила бретельки занадто короткого вбрання: "ніжна квітка!".

Як повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі ледь не впустила свої смачні форми з занадто сміливого декольте:"насолоджуйся".

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