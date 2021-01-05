Легендарна італійська модель і актриса Моніка Беллуччі збентежила кадрами в оточенні спекотних красенів
Як розповідає Politeka, відповідна фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.
"Нова обкладинка", - коротко підписаний знімок.
Уточнимо, що на фотографії Беллуччі позує в оточенні чоловіків, ефектно демонструючи фігуру в сміливому декольте. При цьому образ знаменитості доповнювали елегантні рукавички й кільця з кольє.
Серед тих, хто відреагував на кадри зі знаменитістю, виявилася і 16-річна дочка Беллуччі Діва Кассель.
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"Найкрасивіша жінка у світі", - залишила вона напис в коментарях.
Інші шанувальники знаменитості були буквально "без розуму" від ідеального вигляду Беллуччі.
"Красива, як і завжди", "сама досконалість", "просто вищий пілотаж, Моніка!", "боже, це щось нереальне", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що італійська актриса і модель Моніка Беллуччі порадувала шанувальників свіжим кадром
Шию Моніка прикрасила вельми оригінальною прикрасою. На ній красувалося намисто у вигляді двох крокодилів, один з яких кусав іншого.
Нагадаємо, що Моніка Беллуччі з напівголим хлопцем на руках заінтригувала публіку: "хто цей щасливчик?".
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