Легендарная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи поделилась интересным фото в откровенном наряде
Очаровательная брюнетка нередко балует своих поклонников самыми смелыми фото, пишет Politeka.net.
В этот раз соблазнительница предстала в кокетливом наряде, спустив бретельки с плеч.
Моника позировала у стола на длинной ножке, опираясь о него руками.
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Звезда надела вязаный комбинезон на толстых бретельках, приспустив их с плеч. Длина наряда была очень экстремальной, ведь он едва прикрывал ягодицы, при этом оголив ножки в колготках.
Лямки Беллуччи приспустила настолько, что казалось, наряд сейчас соскользнет с тела.
Завершила образ звезды большая соломенная шляпа
"Хорошего праздничного сезона", - написала артистка.
За 40 минут пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети писали в сторону черноволосой красотки массу приятных сообщений.
Пользователи сети восхитились формами артистки, а также ее неувядающей красотой.
"Нежный цветок!", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Моника Беллуччи предстала в облегающей юбке и футболке, излучая безупречную красоту.
«В это трудное время важно не прекращать борьбу с раком молочной железы: чтобы присоединиться к нашей битве на Рождество, сделайте так, как мы, дайте футболку…», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Моника Беллуччи предстала в образе Мадонны в трауре, держащей тело умершего сына, уже взрослого Иисуса Христа.
Звезда была в черном платье с пышной юбкой. На руках у нее лежал парень, из одежды на котором была только повязка на бедрах.
Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались
А еще Politeka писала, что Моника Беллуччи без штанов свела с ума новыми пикантными фото
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