Легендарная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи поделилась интересным фото в откровенном наряде

Очаровательная брюнетка нередко балует своих поклонников самыми смелыми фото, пишет Politeka.net.

В этот раз соблазнительница предстала в кокетливом наряде, спустив бретельки с плеч.

Моника позировала у стола на длинной ножке, опираясь о него руками.

Звезда надела вязаный комбинезон на толстых бретельках, приспустив их с плеч. Длина наряда была очень экстремальной, ведь он едва прикрывал ягодицы, при этом оголив ножки в колготках.

Лямки Беллуччи приспустила настолько, что казалось, наряд сейчас соскользнет с тела.

Завершила образ звезды большая соломенная шляпа

"Хорошего праздничного сезона", - написала артистка.

За 40 минут пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети писали в сторону черноволосой красотки массу приятных сообщений.

Пользователи сети восхитились формами артистки, а также ее неувядающей красотой.

"Нежный цветок!", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи предстала в облегающей юбке и футболке, излучая безупречную красоту.

«В это трудное время важно не прекращать борьбу с раком молочной железы: чтобы присоединиться к нашей битве на Рождество, сделайте так, как мы, дайте футболку…», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Моника Беллуччи предстала в образе Мадонны в трауре, держащей тело умершего сына, уже взрослого Иисуса Христа.

Звезда была в черном платье с пышной юбкой. На руках у нее лежал парень, из одежды на котором была только повязка на бедрах.

Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались

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