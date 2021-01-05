Легендарная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи обескуражила кадрами в окружении знойных красавчиков
Как рассказывает Politeka, соответствующая фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.
«Новая обложка», - коротко подписан снимок.
Уточним, что на фотографии Беллуччи позирует в окружении мужчин, эффектно демонстрируя фигуру в смелом декольте. При этом образ знаменитости дополняли элегантные перчатки и кольца с колье.
Среди тех, кто отреагировал на кадры со знаменитостью, оказалась и 16-летняя дочь Беллуччи Дева Кассель.
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«Самая красивая женщина в мире», - оставила она надпись в комментариях.
Другие поклонники знаменитости были буквально «без ума» от идеального вида Беллуччи.
«Красивая, как и всегда», «само совершенство», «просто высший пилотаж, Моника!», «боже, это что-то нереальное», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что итальянская актриса и модель Моника Беллуччи порадовала поклонников свежим кадром
Шею Моника украсила весьма оригинальным украшением. На ней красовалось ожерелье в виде двух крокодилов, один из которых кусал другого.
Напомним, что Моника Беллуччи с полуголым парнем на руках заинтриговала публику: "Кто этот счастливчик?".
Как сообщала Politeka, Беллуччи кокетливо приспустила бретельки слишком короткого наряда: "Нежный цветок!".
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