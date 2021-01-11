Известная актриса и модель Моника Беллуччи впечатлила дерзким кадром практически без одежды

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось архивное фото звезды, на котором она предстала в довольно пикантном виде. Моника с длинными распущенными волосами сидела на полу. Судя по фото, на ней не было одежды, так как в кадр попали ее обнаженные плечи и ножки. Засветила красотка и оголенную спину.

Впрочем, актриса не засветила свои сладкие места, прикрыв их красным фатином. Яркий материал придал образу Беллуччи загадочности и волшебства. Оригинальное кольцо на пальце привлекло внимание, а яркий макияж завершил роковой образ красотки.

В комментариях под постом звезде оставили массу приятных слов.

«Дай цем», «Самая красивая в мире», «Это действительно невероятно красиво», «Шедевр творчества», «Очень сладкий и вкусный вид королевы», «Шедевром Божьего творения является только Моника Беллуччи», - пишут пользователи сети.

Как известно, Моника Беллуччи долгое время считалась одной из красивейших женщин планеты. Впрочем, и сегодня 56-летняя звезда не растеряла былого шарма. Она по-прежнему принимает участие в рекламных кампаниях, покоряя своей неземной красотой.

Напомним, что Моника Беллуччи кокетливо приспустила бретельки слишком короткого наряда: "Нежный цветок!".

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи едва не выронила свои вкусные формы из слишком смелого декольте: "Наслаждайся".

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: «Ух, какая…».