Легендарна італійська модель і актриса Моніка Беллуччі ледь не вивалила бюст у спокусливому вбранні
Попри свої 56 років залишається дуже спокусливою красунею, пише Politeka.net. Зірка вражає зовнішністю в розкішних нарядах.
Цього разу актриса постала в красивій пишній сукні з нескромним декольте. Наряд був на товстих бретельках, що ледь тримаються на плечах.
Акценту декольте надавало блискуче кольє. Також великі сережки й довгі рукавички завершували образ.
Зірку відобразили, коли вона відкинула голову і посміхнулася. Її темне волосся красиво розвіював вітер.
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"❤️Майже уїк-енд, насолоджуйся", - написала Беллуччі.
Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі писали в бік спокусниці багато компліментів. Люди захоплювалися фігурою і натуральною красою.
Зазначимо, Моніка Беллуччі за національністю італійка.
Майбутня зірка росла в небагатій родині в сім'ї фермера і художниці.
У дитинстві красуня мріяла про кар'єру юриста, і, подорослішавши, навіть вступила на факультет юриспруденції в університет Перуджі. Щоб оплатити навчання, Моніка працювала офіціанткою в піцерії, а далі влаштувалася моделлю у Liceo Classico.
Кар'єра в якості моделі стала рости, тому зірка відмовилася від ідеї стати юристом і кинула навчання.
У підсумку модель підписала контракт з найпрестижнішим модельним агентством Elite Model Management у 1988 році і через рік стала співпрацювати з відомими брендами.
Нагадаємо, що Моніка Беллуччі з напівголим хлопцем на руках заінтригувала публіку: "хто цей щасливчик?".
Як повідомляла Politeka, Беллуччі кокетливо приспустила бретельки занадто короткого вбрання: "ніжна квітка!".
Також Politeka писала, що ніжна Моніка Беллуччі сп'янила красою навіть у звичайній футболці: "справжня королева!».