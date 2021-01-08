Легендарная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи едва не вывалила бюст в соблазнительном наряде
Несмотря на свои 56 лет остается очень соблазнительной красоткой, пишет Politeka.net. Звезда впечатляет внешностью в роскошных нарядах.
В этот раз актриса предстала в красивом пышном платье с нескромным декольте. Наряд был на толстых бретельках, едва держащихся на плечах.
Акценту декольте придавало сверкающее колье. Также крупные серьги и длинные перчатки завершали образ.
Звезду запечатлели, когда она откинула голову и улыбнулась. Ее темные волосы красиво развеивал ветер.
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"❤️Почти уик-энд, наслаждайся", - написала Беллуччи.
Всего за 10 минут пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети писали в сторону соблазнительницы много комплиментов. Люди восхищались фигурой и натуральной красотой.
Отметим, Моника Беллуччи по национальности итальянка.
Будущая звезда росла в небогатой семье в семье фермера и художницы.
В детстве красотка мечтала о карьере юриста, и, повзрослев, даже поступила на факультет юриспруденции в Университет Перуджи. Чтобы оплатить учебу, Моника работала официанткой в пиццерии, а далее устроилась моделью у Liceo Classico.
Карьера в качестве модели стала расти, поэтому звезда отказалась от идеи стать юристом и бросила учебу.
В итоге модель подписала контракт с престижнейшим модельным агентством Elite Model Management в 1988 году и через год стала сотрудничать с известными брендами.
Напомним, что Моника Беллуччи с полуголым парнем на руках заинтриговала публику: "Кто этот счастливчик?".
Как сообщала Politeka, Беллуччи кокетливо приспустила бретельки слишком короткого наряда: "Нежный цветок!".
Также Politeka писала, что нежная Моника Беллуччи опьянила красотой даже в обычной футболке: «Настоящая королева!».