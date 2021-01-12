Відома актриса і модель Моніка Беллуччі застигла в руках красенів-моделей
Артистка вразила формами й позою, пише Politeka.net. Брюнетка постала в гарячому образі, в якому справляє враження.
Моніка одягла сукню срібленого кольору, яка сяяла на світлі. Наряд мав глибоке декольте, з якого виставилася частина пишних грудей моделі.
У розрізі спекотного вбрання виставилися стрункі ніжки в чорних колготках і босоніжках.
Модель підняла руку в рукавичці з пір'ям і відкрила рот. Тим часом зірку тримали хлопці-моделі в костюмах. Всі були як на підбір-один красивіше другого.
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За годину пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі Мережі написали масу компліментів красуні, особливо відзначивши її чудову фігуру, яку вона зберегла в 56 років.
"Краще Мерилін Монро", - написав один шанувальників.
Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі любить смачну і ситну їжу, тому ніколи не відмовить собі в пасті або піці.
Зірка зізналася - якщо їй треба скинути пару кілограмів, вона просто зменшує порції їжі, але намагається їсти частіше і пити більше води.
Беллуччі ретельно стежить за собою. Так, ранок вона починає з контрастного душу.
Крім того, артистка плаває 45 хвилин в басейні, чотири рази на тиждень.
Кілька разів на тиждень вона очищає шкіру скрабом з оливкової олії й меленого мигдалю.
А для збереження молодості Моніка рекомендує уникати пластичних хірургів, не робити уколів краси, а правильно налагодити систему догляду.
Нагадаємо, що Моніка Беллуччі з напівголим хлопцем на руках заінтригувала публіку: "хто цей щасливчик?".
Як повідомляла Politeka, Беллуччі кокетливо приспустила бретельки занадто короткого вбрання: "ніжна квітка!".
Також Politeka писала, що ніжна Моніка Беллуччі сп'янила красою навіть у звичайній футболці: "справжня королева!».