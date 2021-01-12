Известная актриса и модель Моника Беллуччи застыла в руках красавцев-моделей
Артистка поразила формами и позой, пишет Politeka.net. Брюнетка предстала в горячем образе, в котором кружит голову многим.
Моника надела платье серебреного цвета, которое сияло на свету. Наряд имел глубокое декольте, из которого выставилась часть пышной груди модели.
В разрезе жаркого наряда выставились стройные ножки в черных колготках и босоножках.
Модель подняла руку в перчатке с перьями и открыла рот. Тем временем звезду держали парни-модели в костюмах. Все были как на подбор - один красивее второго.
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За час пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали массу комплиментов красотке, особенно отметив ее великолепную фигуру, которую она сохранила в 56 лет.
"Лучше Мэрилин Монро", - написал один поклонников.
Ранее мы писали, что Моника Беллуччи любит вкусную и сытную еду, поэтому никогда не откажет себе в пасте или пицце.
Звезда призналась - если ей надо сбросить пару килограммов, она просто уменьшает порции еды, но старается есть чаще и пить больше воды.
Беллуччи тщательно следит за собой. Так, каждое утро она начинает с контрастного душа.
Кроме того, артистка плавает 45 минут в бассейне, четыре раза в неделю.
Несколько раз в неделю она очищает кожу скрабом из оливкового масла и молотого миндаля.
А для сохранения молодости Моника рекомендует избегать пластических хирургов, не делать уколов красоты, а правильно наладить систему ухода.
Напомним, что Моника Беллуччи с полуголым парнем на руках заинтриговала публику: "Кто этот счастливчик?".
Как сообщала Politeka, Беллуччи кокетливо приспустила бретельки слишком короткого наряда: "Нежный цветок!".
Также Politeka писала, что нежная Моника Беллуччи опьянила красотой даже в обычной футболке: «Настоящая королева!».