Известная актриса и модель Моника Беллуччи застыла в руках красавцев-моделей

Артистка поразила формами и позой, пишет Politeka.net. Брюнетка предстала в горячем образе, в котором кружит голову многим.

Моника надела платье серебреного цвета, которое сияло на свету. Наряд имел глубокое декольте, из которого выставилась часть пышной груди модели.

В разрезе жаркого наряда выставились стройные ножки в черных колготках и босоножках.

Модель подняла руку в перчатке с перьями и открыла рот. Тем временем звезду держали парни-модели в костюмах. Все были как на подбор - один красивее второго.

За час пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов красотке, особенно отметив ее великолепную фигуру, которую она сохранила в 56 лет.

"Лучше Мэрилин Монро", - написал один поклонников.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи любит вкусную и сытную еду, поэтому никогда не откажет себе в пасте или пицце.

Звезда призналась - если ей надо сбросить пару килограммов, она просто уменьшает порции еды, но старается есть чаще и пить больше воды.

Беллуччи тщательно следит за собой. Так, каждое утро она начинает с контрастного душа.

Кроме того, артистка плавает 45 минут в бассейне, четыре раза в неделю.

Несколько раз в неделю она очищает кожу скрабом из оливкового масла и молотого миндаля.

А для сохранения молодости Моника рекомендует избегать пластических хирургов, не делать уколов красоты, а правильно наладить систему ухода.

Напомним, что Моника Беллуччи с полуголым парнем на руках заинтриговала публику: "Кто этот счастливчик?".

Как сообщала Politeka, Беллуччи кокетливо приспустила бретельки слишком короткого наряда: "Нежный цветок!".

Также Politeka писала, что нежная Моника Беллуччи опьянила красотой даже в обычной футболке: «Настоящая королева!».