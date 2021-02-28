Известная модель Кайя Гербер, которая является дочерью Синди Кроуфорд, показала себя в купальнике за игрой в шахматы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу модели в соцсети.
Так, в аккаунте девушки появилось фото, на котором она играет в шахматы, а в это время у нее на руках сидит щенок, который, кажется, внимательно следит за игрой.
При этом модель наслаждается солнечной погодой и отдыхает в минималистичном черном купальнике.
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Фолловеры девушки выразили восхищение новой фотографией, а особое внимание, конечно, привлекло милое животное.
"Королева", "Какие милые", "Привет из Германии", "Как красиво", "Самый милый щенок в мире", "Я люблю тебя", "Милые", - пишут в комментариях.
Как известно, Кайя - американская модель и актриса. Ее родители - супермодель Синди Кроуфорд и бизнесмен Рэнди Гербер. В 2018 году Гербер была удостоена награды "Модель года" на Fashion Awards. В июле 2019 года снялась в клипе Джона Этерли на песню Burnout, а в 2020 году Гербер стала лицом весенне-летней рекламной кампании Louis Vuitton под названием Twist bag.
Ранее мы писали, что Гербер показала себя в белом полупрозрачном платье, а дополнила образ стильной шляпкой, которая висела на спине. Девушка стояла у клумбы с цветами, а в руках что-то держала.
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