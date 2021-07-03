Британская актриса и экс-возлюбленная Хью Гранта Элизабет Херли восхитила видом в соблазнительном наряде
56-летняя звезда, а также владелица бренда пляжной одежды знаменита своими ролями красоток в романтических комедиях. За миниблогом артистки в Инстаграм следят два миллиона подписчиков, и Херли их не разочаровывает, регулярно публикуя интересные снимки.
Так, в новом посте актриса показала фото в черном платье с глубоким декольте, передает Politeka.net. Элизабет лежала на кровати смотрела вверх и улыбалась. На ее лице был легкий макияж с акцентом на глаза, который делал взгляд более выразительным.
Поклонники были восхищены видом, который открылся перед ними, о чем и написали в комментариях.
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«Идеальная», «Да, детка», «Какая красотка», «Великолепная», «Сногсшибательная», «Королева сердец», «Захватывающая красота», - пишут в комментариях.
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