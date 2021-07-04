Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи підкорила образом в красивій міні-сукні

На початку березня 2021 року модель вперше стала мамою, передає Politeka.net. Артистка давно завоювала любов шанувальників, які її захоплюються фігурою на старих та нових знімках.

У своїх фан-групах, присвячених починаючій актрисі, користувачі Мережі розміщують красиві фото знаменитості.

Так, фанати опублікували фото, на якому Ратаковськи позує в занадто короткій обтягуючій сукні на тонких бретельках і з нескромним декольте.

Завершили образ красуні маленька сумочка, окуляри і босоніжки.

Емілі посміхалася, демонструючи струнку фігуру.

Публікація зібрала десятки лайків за кілька хвилин.

"Королева❤️", - написав один з користувачів мережі.

Зазначимо, Емілі Ратаковськи від природи володіє стрункою фігурою, тому практично не прикладає зусиль, щоб виглядати ідеально.

У меню моделі є все - білки, жири і вуглеводи.

Спортом красуня також особливо не займається, хоча любить піші прогулянки, йогу і танці.

До зірки повернулася тонка талія через два тижні після пологів. Модель опублікувала відповідне фото в сторіс Instagram. Було абсолютно непомітно, що вона недавно народила дитину.

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