Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски покорила образом в красивом мини-платье
В начале марта 2021 года модель впервые стала мамой, передает Politeka.net. Артистка давно завоевала любовь поклонников, которые восхищаются ее фигурой на старых и новых снимках.
В своих фан-группах, посвященных начинающей актрисе, пользователи сети размещают красивые фото знаменитости.
Так, фанаты опубликовали фото, на котором Ратаковски позирует в слишком коротком обтягивающем платье на тонких бретельках и с нескромным декольте.
Завершили образ красотки маленькая сумочка, очки и босоножки.
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Эмили улыбалась, демонстрируя стройную фигуру.
Публикация собрала десятки лайков за несколько минут.
"Королева❤️", - написал один из пользователей сети.
Отметим, Эмили Ратаковски от природы обладает стройной фигурой, поэтому практически не прикладывает усилий, чтобы выглядеть идеально.
В меню модели есть все - белки, жиры и углеводы.
Спортом красотка также особо не занимается, хотя любит пешие прогулки, йогу и танцы.
К звезде вернулась тонкая талия через две недели после родов. Модель опубликовала соответствующее фото в сторис Инстаграм. Было совершенно незаметно, что она недавно родила ребенка.
Напомним, Ратаковски в купальнике блеснула идеальным прессом
А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски лишила дара речи фигурой в маленьком топике
Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски в коротеньком платье "задала жару" на прогулке