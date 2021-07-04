Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски покорила образом в красивом мини-платье

В начале марта 2021 года модель впервые стала мамой, передает Politeka.net. Артистка давно завоевала любовь поклонников, которые восхищаются ее фигурой на старых и новых снимках.

В своих фан-группах, посвященных начинающей актрисе, пользователи сети размещают красивые фото знаменитости.

Так, фанаты опубликовали фото, на котором Ратаковски позирует в слишком коротком обтягивающем платье на тонких бретельках и с нескромным декольте.

Завершили образ красотки маленькая сумочка, очки и босоножки.

Эмили улыбалась, демонстрируя стройную фигуру.

Публикация собрала десятки лайков за несколько минут.

"Королева❤️", - написал один из пользователей сети.

Отметим, Эмили Ратаковски от природы обладает стройной фигурой, поэтому практически не прикладывает усилий, чтобы выглядеть идеально.

В меню модели есть все - белки, жиры и углеводы.

Спортом красотка также особо не занимается, хотя любит пешие прогулки, йогу и танцы.

К звезде вернулась тонкая талия через две недели после родов. Модель опубликовала соответствующее фото в сторис Инстаграм. Было совершенно незаметно, что она недавно родила ребенка.

Напомним, Ратаковски в купальнике блеснула идеальным прессом

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