Співак Віктор Павлік вшанував пам'ять померлого сина
Як передає Politeka.net, знімком артист поділився на своїй сторінці в Instagram.
Трагедія сколихнула не тільки сім'ю артиста, а й всю Україну.
21-річний Павло Павлик, син співака Віктора Павлика, помер після двох років боротьби з раком 7 серпня минулого року. Хлопець пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії, але онкозахворювання не відступило.
За два місяці до смерті Павло відмовився від терапії, яку вважав уже безглуздою.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Літак зазнав аварії, що відомо про жертви: перші кадри трагедії
Полякова в купальнику притулилася до своєї подружки: "Приїхали з моєю кумушкою на роботку"
Дружина Андрія Шевченка блиснула фігурою в бікіні, показавши фото з різницею в 15 років: "Зовсім не змінилася"
У Малиновського проблеми, тренер збірної України розкрив деталі: "Не готовий на 100%"
Юнак навчався в Академії Служби безпеки України, двічі брав участь у військовому параді на День Незалежності.
Нагадаємо, 15 червня співак вчетверте став батьком. Катерина Репяхова, його дружина і концертний директор, народила сина, якого назвали Михайлом.
Нагадаємо, Молода дружина Павлика вирішила дати українкам пораду, але осоромилася «»проконсультуйтеся з лікарем..."
Як повідомляла Politeka, дружина Павлика показала, як змінилося життя з народженням дитини: "я годую Мішу, а чоловік...»
Також Politeka писала, що 55-річного Павлика вперше показали з новонародженим сином на руках: "на кого схожий малюк?"