Таке пережити не легко...

Співак Віктор Павлік вшанував пам'ять померлого сина

Як передає Politeka.net, знімком артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

Трагедія сколихнула не тільки сім'ю артиста, а й всю Україну.

21-річний Павло Павлик, син співака Віктора Павлика, помер після двох років боротьби з раком 7 серпня минулого року. Хлопець пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії, але онкозахворювання не відступило.

За два місяці до смерті Павло відмовився від терапії, яку вважав уже безглуздою.

Юнак навчався в Академії Служби безпеки України, двічі брав участь у військовому параді на День Незалежності.

Біль втрати сина досі не вщухає у Віктора Павлика. Співак в мережі опублікував фото хлопця у формі і годинник, що лежить поруч.

Нагадаємо, 15 червня співак вчетверте став батьком. Катерина Репяхова, його дружина і концертний директор, народила сина, якого назвали Михайлом.

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