Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала милое фото
Как сообщает Politeka.net, Ольга Сумская в свои 54 года - успешная актриса, Народная артистка Украины, а также мама двоих дочерей и признанная икона стиля и красоты. Ее старшая дочь Антонина Паперная вместе с мужем и дочкой живет в Москве, поэтому видится с мамой не очень часто и каждое ее личное фото - настоящий праздник для семьи.
Антонина несколько часов назад показала в Instagram, какой уже взрослой стала ее дочь Ева.
На снимке, который Тоня сделала сама, можно увидеть светловолосую малышку, которая бежит по улице. На ней красивое платье в цветочек и розовые туфельки. Волосы собраны в два хвостика и завязаны бантиками. Публикацию дочь Сумской сопроводила лаконичным сердечком.
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Отметим, что Антонина тщательно оберегает личную жизнь от публики и старается не показывать лицо ребенка в сети. Она часто фотографирует девочку со спины или в профиль. На своей странице Паперная часто публикует лишь кадры из фотосессий и путешествий, на которых позирует одна.
Растроганные поклонники принялись оставлять умилительные комментарии и желать ей всего самого лучшего под публикацией.
"Какая лялечка славная!", "Какая милая Ева, красивая", "Милейшая", "Симпатяжка", "Маленькая лапочка. Папа Вова в миниатюре", - пишут в сети.
Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры.
Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская ошеломила цветущей красотой на встрече с фотографом: повезло Борисюку.
Также Politeka писала, Дочь Сумской Антонина Паперная удивила откровением об отношениях с матерью.