Певец Виктор Павлик почтил память умершего сына

Как передает Politeka.net, снимком артист поделился на своей страничке в Instagram.

Трагедия всколыхнула не только семью артиста, но и всю Украину.

21-летний Павел Павлик, сын певца Виктора Павлика, умер после двух лет борьбы с раком 7 августа прошлого года. Парень прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии, но онкозаболевание не отступило.

За два месяца до смерти Павел отказался от терапии, которую считал уже бессмысленной.

Юноша учился в Академии Службы безопасности Украины, дважды участвовал в военном параде на День Независимости.

Боль потери сына до сих не утихает у Виктора Павлика. Певец в сети опубликовал фото парня в форме и лежащие рядом часы.

Напомним, 15 июня певец четвертый раз стал отцом. Екатерина Репяхова, его жена и концертный директор, родила сына, которого назвали Михаилом.

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