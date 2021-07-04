Певец Виктор Павлик почтил память умершего сына
Как передает Politeka.net, снимком артист поделился на своей страничке в Instagram.
Трагедия всколыхнула не только семью артиста, но и всю Украину.
21-летний Павел Павлик, сын певца Виктора Павлика, умер после двух лет борьбы с раком 7 августа прошлого года. Парень прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии, но онкозаболевание не отступило.
За два месяца до смерти Павел отказался от терапии, которую считал уже бессмысленной.
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Юноша учился в Академии Службы безопасности Украины, дважды участвовал в военном параде на День Независимости.
Напомним, 15 июня певец четвертый раз стал отцом. Екатерина Репяхова, его жена и концертный директор, родила сына, которого назвали Михаилом.
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