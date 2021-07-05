Колишній член тренерського штабу Володимира Кличка Сергій Городнічев зробив досить різку заяву на адресу Василя Ломаченка

Так, Городничий вважає, що Василю Ломаченку потрібно попрацювати з професійним психологом, передає "xsport.ua".

За його словами, батька Ломаченка потрібно перезавантажити.

"Тата там теж треба перезавантажити, хоча я не знаю, що там у них відбувається. Швидше за все, Тато говорить одне, а Вася робить інше - таке складається враження. Чому я прийшов до такої думки? Тому що Василь вийшов на бій [з Лопесом] з травмою, а тато йому сказав: "Не боксуй", - каже Сергій.

Городничев заявив, що українського боксера треба лікувати.

"Я вже говорив, що Ломаченка треба лікувати психологу. Навіщо ви набираєте в команду людей, які вже відпрацювали свій ліміт часу і професійних якостей? Цей психолог [Андрій Колосов] - хороший дядько, я його знаю. Він класний, але вже не тягне на цей рівень. Його треба міняти", - резюмував Сергій Городничев.

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Так, боксер, після поєдинку вирішив порибалити.

"Не Боксом єдиним", - підписав фото з здобиччю Ломаченко.

Судячи з відео, боксер вже повернувся в Україну. У геолокації Василь вказав місто Маріуполь.

"Мала, йди сюди. Дивись, що робить", - кричав українець, коли риба попалася на гачок і намагалася вирватися на волю.

До слова, Ломаченко тріумфально повернувся на ринг, відправивши суперника в нокаут: барвисті кадри перемоги.

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