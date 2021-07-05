Экс-член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев сделал довольно резкое заявление в адрес Василия Ломаченко

Так, Городничев считает, что Василию Ломаченко нужно поработать с профессиональным психологом, передает "xsport.ua".

По его словам, отца Ломаченко нужно перезагрузить.

«Папу там тоже надо перезагрузить, хотя я не знаю, что там у них происходит. Скорее всего, папа говорит одно, а Вася делает другое - такое складывается впечатление. Почему я пришел к такому мнению? Потому что Василий вышел на бой [с Лопесом] с травмой, а папа ему сказал: "Не боксируй", - говорит Сергей.

Городничев заявил, что украинского боксера надо лечить.

"Я уже говорил, что Ломаченко надо лечить психологу. Зачем вы набираете в команду людей, которые уже отработали свой лимит времени и профессиональных качеств? Этот психолог [Андрей Колосов] - хороший дядька, я его знаю. Он классный, но уже не тянет на этот уровень. Его надо менять», - резюмировал Сергей Городничев.

Напомним, Ломаченко показал, чем занимается после победы над Масайоши Накатани

Так, боксер, после поединка решил порыбачить.

"Не Боксом Единым", - подписал фото с добычей Ломаченко.

Судя по видео, боксер уже вернулся в Украину. В геолокации Василий указал город Мариуполь.

"Малая, иди сюда. Смотри, что делает", - кричал украинец, когда рыба попалась на крючок и пыталась вырваться на волю.

К слову, Ломаченко триумфально вернулся на ринг, отправив соперника в нокаут: красочные кадры победы.

Как сообщала Politeka, Ломаченко назвал дату реванша с Лопесом после победы над Накатани: "Пожали руки"

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