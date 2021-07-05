У мережі повідомили про велику сварку Насті Каменських з найкращою подругою, екс-дружиною Позитива Анною Андрійчук

Артистка не залишила такі заяви без уваги. Цієї теми Настя торкнулася в нових сторіс на своїй сторінці в Instagram.

"Ганнуся, написали в Інстаграмі, що ти більше зі мною не дружиш", - звернулася вона до подружки.

При цьому можна було помітити, що Аня і Настя проводять час разом на території особняка співачки.

"Я з тобою не дружу. Тепер Ліда (мама Насті Каменських, - ред.) мені підходить більше за віком і тепер ми тусуємося разом, пробач", - вирішила підіграти Завгородня.

"Тобто Ліда моя настільки помолодшала?" - перепитала Каменських.

«Да. Ну, напевно, молодіше тебе, бабусі", - сказала Анна і розсміялася.

Як відомо, Настя Каменських і Ганна Андрійчук дружать вже багато років. Разом вони відпочивають, відвідують різні заходи, а також випустили спільну колекцію одягу.

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