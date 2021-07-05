В Сети сообщили о большой ссоре Насти Каменских с лучшей подругой, экс-женой Позитива Анной Андрийчук

Артистка не оставила такие заявления без внимания. Эту тему Настя затронула в новых сторис на своей странице в Инстаграм.

«Анечка, написали в Инстаграме, что ты больше со мной не дружишь», - обратилась она к подружке.

При этом можно было заметить, что Аня и Настя проводят время вместе на территории особняка певицы.

«Я с тобой не дружу. Теперь Лида (мама Насти Каменских, - ред.) мне подходит больше по возрасту и теперь мы тусуемся вместе, прости», - решила подыграть Завгородняя.

«То есть Лида моя настолько помолодела?» - переспросила Каменских.

«Да. Ну, наверно, молодее тебя, старушки», - сказала Анна и рассмеялась.

Как известно, Настя Каменских и Анна Андрийчук дружат уже много лет. Вместе они отдыхабт, посещают различные мероприятия, а также выпустили совместную коллекцию одежды.

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