В Сети сообщили о большой ссоре Насти Каменских с лучшей подругой, экс-женой Позитива Анной Андрийчук
Артистка не оставила такие заявления без внимания. Эту тему Настя затронула в новых сторис на своей странице в Инстаграм.
«Анечка, написали в Инстаграме, что ты больше со мной не дружишь», - обратилась она к подружке.
При этом можно было заметить, что Аня и Настя проводят время вместе на территории особняка певицы.
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«Я с тобой не дружу. Теперь Лида (мама Насти Каменских, - ред.) мне подходит больше по возрасту и теперь мы тусуемся вместе, прости», - решила подыграть Завгородняя.
«То есть Лида моя настолько помолодела?» - переспросила Каменских.
«Да. Ну, наверно, молодее тебя, старушки», - сказала Анна и рассмеялась.
Как известно, Настя Каменских и Анна Андрийчук дружат уже много лет. Вместе они отдыхабт, посещают различные мероприятия, а также выпустили совместную коллекцию одежды.
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