81-летний советский актер театра и кино Олег Зорин умер в Санкт-Петербурге в России
До последних дней он работал в театре имени Ленсовета и активно участвовал в жизни учреждения. Среди его учеников ведущие артисты театра Лариса Луппиан и Сергей Мигицко.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Академического театра имени Ленсовета, где служил артист, пишут местные СМИ.
«Мы осиротели. Мы всегда будем помнить этого светлого, интеллигентного, чуткого человека. Скорбим вместе с родными и близкими. О дне прощания будет сообщено дополнительно», — рассказали в театре безутешные коллеги актера.
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Зрители знали Зорина по его ролям в спектаклях «Жестокость», «Фредерик, или Бульвар преступлений» и «Человек и джентльмен». В театре он трудился над постановками по Довлатову и Пушкину. Больше 30 лет актер преподавал в Российском государственном институте сценических искусств.
Ко всему прочему он появлялся в таких фильмах, которые обожали миллионы: «Мертвые души», «Камыши», «Снегурочка», «Воскресенье в понедельник», и сериале «Чужое гнездо».
Также ранее сообщалось, что в США ушел из жизни актер, прославившийся своей ролью в Бондиане.
Известный актер Фрэнк МакРэй умер в возрасте 77 лет. 77-летний актер ушел из жизни еще 29 апреля, однако информация об этом появилась только сейчас. Причиной его смерти стал сердечный приступ.
Напомним, остановилось сердце знаменитого актера, коллеги раскрыли детали: "До последнего продолжал выходить на сцену".
Как сообщала Politeka, ушла из жизни знаменитая актриса, родные раскрыли подробности.
Также Politeka писала, что знаменитая актриса скончалась спустя год после смерти мужа