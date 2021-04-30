Ушла из жизни вдова легендарного актера Кирка Дугласа и мачеха актера Майкла Дугласа - продюсер и актриса Энн Дуглас (Байднес)

Она скончалась в четверг, 29 апреля, на 103 году жизни, сообщает THR.

Дуглас умерла в доме на Беверли-Хиллз, где она долгое время жила с легендарным актером и 66-летним мужем, сообщила ее семья. Он умер в возрасте 103 лет 5 февраля 2020 года.

Anne Douglas, Producer and Widow of Kirk Douglas, Dies at 102 https://t.co/fD1YOvvwUG — Variety (@Variety) April 30, 2021

Когда Энн и Кирк встретились, он был в разводе с актрисой Дайаной Дилл и тайно помолвлен с итальянской актрисой Пьер Анджели, а Энн была замужем за бельгийцем Альбертом Буденсом. Кирк предложил ей работу в качестве ее помощника, но она сперва даже отказалась.

«В конце концов она согласилась работать со мной на пробной основе, дав понять, что наши отношения будут строго деловыми», - написал он в книге «Кирк и Энн: Письма любви, смех и жизнь в Голливуде», написанной в 2017 году.

A Hollywood love story for the ages.

RIP Anne Douglas. 💐 pic.twitter.com/nVVDKvLT0N — Lee Radziwill (@RadziwillLee) April 30, 2021

Энн в свою очередь призналась, что опасалась романа с Кирком.

«Мы разговаривали часами, и в моем сердце было странное чувство, что я могу влюбиться в этого человека. Я не хотела этого, потому что видела, как слишком много молодых женщин вступали в напряженные отношения с приезжими кинозвездами - среди них Дин Мартин, Марлон Брандо, Кэри Грант. Затем фильм закончился, и мужчины вернулись к своим женам и семьям", - писала она.

Тем не менее, у них завязались отношения. А в 1954 году пара поженилась. Они были вместе 66 лет.

Anne Douglas, the widow of actor Kirk Douglas and stepmother of Michael Douglas, has died at her home in California at age 102. Kirk Douglas died last year at age 103. https://t.co/XA4dEC0Hhr — The Associated Press (@AP) April 30, 2021

В Сети поднялась волна скорби. "Покойся с миром", "Это была величайшая история любви", - пишут пользователи.

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