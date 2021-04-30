Ушла из жизни вдова легендарного актера Кирка Дугласа и мачеха актера Майкла Дугласа - продюсер и актриса Энн Дуглас (Байднес)
Она скончалась в четверг, 29 апреля, на 103 году жизни, сообщает THR.
Дуглас умерла в доме на Беверли-Хиллз, где она долгое время жила с легендарным актером и 66-летним мужем, сообщила ее семья. Он умер в возрасте 103 лет 5 февраля 2020 года.
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Когда Энн и Кирк встретились, он был в разводе с актрисой Дайаной Дилл и тайно помолвлен с итальянской актрисой Пьер Анджели, а Энн была замужем за бельгийцем Альбертом Буденсом. Кирк предложил ей работу в качестве ее помощника, но она сперва даже отказалась.
«В конце концов она согласилась работать со мной на пробной основе, дав понять, что наши отношения будут строго деловыми», - написал он в книге «Кирк и Энн: Письма любви, смех и жизнь в Голливуде», написанной в 2017 году.
Энн в свою очередь призналась, что опасалась романа с Кирком.
«Мы разговаривали часами, и в моем сердце было странное чувство, что я могу влюбиться в этого человека. Я не хотела этого, потому что видела, как слишком много молодых женщин вступали в напряженные отношения с приезжими кинозвездами - среди них Дин Мартин, Марлон Брандо, Кэри Грант. Затем фильм закончился, и мужчины вернулись к своим женам и семьям", - писала она.
Тем не менее, у них завязались отношения. А в 1954 году пара поженилась. Они были вместе 66 лет.
В Сети поднялась волна скорби. "Покойся с миром", "Это была величайшая история любви", - пишут пользователи.
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