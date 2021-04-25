Перестало биться сердце известной советской актрисы театра и телевидения

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Так, 24 апреля умерла российская актриса Людмила Сечкарева, которая снималась в сериале «курсанты». Ей было 82 года.

"Ушла из жизни Людмила Александровна Сечкарева — актриса театра, народная артистка Российской Федерации. Вечная память", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

Людмила Сечкарева родилась в Алма-Ате в сентябре 1937 года. Училась в театральной студии при Петрозаводском театре им. А. С. Пушкина. Актриса более 30 лет работала в Смоленском государственном драматическом театре им. А. С. Грибоедова.

Звания Народной артистки РФ Сичкарева была удостоена в 2006 году.

Массовому зрителю знакома по сериалу с Андреем Чадовым и Еленой Яковлевой "курсанты".

Ранее мы сообщали, что стало известно о гибели одного из бывших участников шоу "Х-Фактор", тело которого нашли под завалами.

23 апреля произошла трагедия, в результате которой погиб бывший участник популярного шоу.

23 апреля в дренажном штреке шахты" Благодатная " в Павлограде произошел обвал. В результате один рабочий получил легкие удары ног, а второй - погиб. Последнего нашли под завалами, им оказался известный Павлоградский певец и музыкант 29-летний Дмитрий Курасов.

Напомнить, умерла легендарная советская актриса и режиссер.

Как сообщала Politeka, ушел из жизни украинский певец Андрей Коропчук.

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