Актриса Хелен Маккрори, прославившаяся благодаря своей роли в фильмах о Гарри Поттере, ушла из жизни после продолжительной борьбы с болезнью

О трагическом событии сообщил в своем Твиттер-аккаунте ее муж Дэмиен Льюис.

52-летня Маккрори, исполнившая роль матери Драко Малфоя Нарциссы в последних трех фильмах о Гарри Поттере, боролась с онкологией, однако болезнь все же унесла ее жизнь. По словам Льюиса, она мирно скончалась дома, окруженная самыми близкими людьми.

«Я с разбитым сердцем сообщаю, что после героической битвы с раком красивая и сильная женщина Хелен Маккрори мирно скончалась дома, окруженная любовью друзей и семьи. Она умерла так же, как и жила. Бесстрашно…Она так ярко пылала. Отправляйся на небеса, малышка, и спасибо тебе», - эмоционально написал в своем посте вдовец актрисы.

Он добавил, что ее близкие сильно ее любили и считают, что им очень повезло знать актрису при жизни.

Маккрори активно развивала свою карьеру еще с постановок в театре. Помимо «Гарри Поттера» актриса играла и в других популярных проектах, среди которых: «Острые козырьки», «Хранитель времени», «Доктор Кто», «Страшные сказки», «Воспоминания неудачника» и «007: Координаты "Скайфолл"».

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