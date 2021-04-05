Актриса популярного британского сериала «Доктор кто» Амия Лоундес умерла в возрасте 29 лет

Трагедия произошла летом 2020 года, но детали случившегося ранее не были известны. Смерть наступила в саду дома, в тот момент, когда она гостила у родителей. Причиной позже назвали синдром внезапной смерти при эпилепсии (СВСЭ).

Как сообщает Mirror, врачи не диагностировали эпилепсию Амии, несмотря на то, что актриса перенесла приступы всего за несколько недель до смерти.

В семье актрисы сообщили, что молодая актриса понятия не имела, что приступы могут ее убить.

Мама Лаундеса Беа сказала, что у ее дочери впервые случился приступ в 2018 году. Несмотря на это, семья узнала о СВСЭ только после ее смерти.

«Она была веселой, полной жизни и у нее было так много идей. Нам ее не хватает каждую минуту. Ничто не вернет Ами, но если мы сможем спасти еще одну семью, переживающую нашу боль, это того стоит», - сказала мама девушки после того, как было проведено исследование, чтобы установить причину ее смерти.

Приступ у Ами произошел в Бристоле в мае 2020 года, после того как она вернулась из своего дома в Лондоне во время первой изоляции Covid.

Консультант-невролог не смог диагностировать эпилепсию, несмотря на то, что у актрисы наблюдались типичные симптомы, сообщил коронер.

Ей не назначили лекарства для предотвращения эпилепсии, как это обычно рекомендуется, после второго случая.

Однако расследование пришло к выводу, что «маловероятно», что отсутствие лечения привело непосредственно к смерти Амии всего несколько недель спустя, 15 июня.

«Даже с диагнозом эпилепсия и надлежащим лечением все еще существует риск смерти от СВСЭ», - заявил профессор Дэвид Чедвик.

Отмечается, что СВСЭ унес жизни одного из 1000 человек, страдающих этим заболеванием.

«Доктор Кто» — британский научно-фантастический телесериал об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор, который вместе со своими спутниками занимается спасением целых цивилизаций или отдельных людей.

«Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Оригинальный сериал шел с 1963 по 1989 год. В 1996 году вышел телевизионный фильм «Доктор Кто». Сериал был успешно возобновлен в 2005 году, при этом нумерация сезонов началась заново.

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