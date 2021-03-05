Голливудская красавица Джоан Уэлдон, актриса театра, кино, ТВ и певица, скончалась в возрасте 90 лет

Артистка отошла еще 11 февраля в своем доме во Флориде, но известно об этом стало только сейчас, передает The Sun с подтверждением от семьи артистки.

«С глубокой печалью мы объявляем о кончине Джоан Луизы Уэлдон Поделл, любящей и преданной матери, жены, бабушки и дорогого друга», сообщила Семья Джон.

«Талантливая и успешная оперная певица и актриса театра, кино, мюзиклов и телевидения, она была известна многим как Джоани, чья любовь к беззаботным шуткам и розыгрышам приносила радость, куда бы она ни пошла».

Джоан Луиз Уэлтон (настоящее имя) родилась в 1930 году в Сан-Франциско в преуспевающей семье. Мать умерла, когда ей было пять - воспитанием занималась бабушка. С детства училась музыке, подростком - вокалу. Пела в хоре Оперного театра Сан-Франциско. Тогда же была замечена продюсером Стэнли Рубином, организовавшим для девушки кинопробы.

Джоан дебютировала в кино в 1953 году, выпустив криминальную драму «Система».

Джоан работала с Warner Bros. до 1954 года и играла роли в таких фильмах, как вестерны «Мальчик из Оклахомы» с Уиллом Роджерсом-младшим и «Верховая езда из дробовика» с Рэндольфом Скоттом.

Там актриса получила известность благодаря культовому научно-фантастическому фильму «Они!», Черно-белому фильму о монстрах о гигантских муравьях.

В фильме она сыграла доктора Пэта Медфорда вместе с Джеймсом Уитмором и Эдмундом Гвенном.

Joan Weldon, the actress pursued by giant ants in Them! (1954), dies at 90, on Feb 11, 2021. In Them!, her Dr. Pat Medford & her father are mycologists sent to investigate after weird tracks discovered in the NM desert, created by ants mutated by an A-bomb. Life was simple then. pic.twitter.com/rEw42NAtyT — Loren Coleman (@CryptoLoren) March 5, 2021

Помимо съемок в фильмах и телешоу, таких как Perry Mason и Maverick, Джоан была также оперной певицей и театральной актрисой.

«Яркая и элегантная женщина, ее будет очень не хватать всем, кто знал эту замечательную и неординарную женщину», добавила семья.

У Джоан остались муж доктор Дэвид Л. Поделл-младший, дочь Мелисса, падчерица Клаудия и внуки Сиенна, Александр и Элла.

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