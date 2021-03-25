Стало известно о смерти известной актрисы Лианы Жвании, которая запомнилась по роли в детском фильме

25 марта в сети сообщили о смерти известной актрисы, которая скончалась в возрасте 71 года. Об этом передает петербургский Театр юного зрителя им. А.А. Брянцева.

Так, Заслуженная артистка России Лиана Жвания, которая исполнила роль капризной королевы в советском фильме "12 Месяцев", умерла после продолжительной болезни. Звезда до последнего не оставляла работу в театре.

Коллеги отзываются об актрисе, как об удивительном и жизнелюбивом человеке. Артистка Ирина Соколова рассказала, что Лиана Жвания всегда была в приподнятом настроении и с ней всегда было интересно.

Никто не ожидал такого скоропостижного ухода из жизни. Пока неизвестно, где пройдет прощание с актрисой.

Стоит отметить, что Лиана Жвания , кроме указанной роли в детской сказке, снялась более чем в 10 фильмах и сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей» и «Похороните меня за плинтусом». Однако всегда в ее приоритете был петербургский ТЮЗ, поэтому она не снималась большую часть жизни.

Отметим, по воспоминаниям артистки, для роли в "Двенадцати месяцах" ей пришлось отрастить длинные волосы, а пробы ей дались нелегко, ведь на то время она была совсем неопытной.

После выхода фильма Лиана Жвания стала очень популярной - ее узнавали на улицах, ей писали письма, у нее появилось множество поклонников. Артистка растерялась от такого внимания, и, вероятно, поэтому ушла с головой в театральную работу.

Напомним, умерла легендарная советская актриса и режиссер.

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