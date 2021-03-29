В России умерла звезда сериала "Сержант милиции" актриса Светлана Меньшикова
Как сообщает Politeka.net, в России умерла известная актриса театра и кино Светлана Меньшикова. Женщину миллионы зрителей помнят по роли яркой блондинки Лели, которая была кассиршей из Новосибирска в сериале "Сержант милиции", режиссера Герберта Раппапорта. Известие о кончине советской артистки появилось на некоторых театральных сайтах. При этом причина смерти 76-летней актрисы пока остается неведомой.
Сообщается, что Светлана Меньшикова появилась на свет 29 августа 1946 года. В казахстанском Абае она окончила школу, где была отличницей, а потом успешно отучилась в Ленинградском театральном институте. Почти всю свою жизнь актриса работала в Тульском драматическом театре имени Горького.
Впервые на экране зрители увидели Светлану в 1970 году, тогда вышла киноповесть "День да ночь", где она сыграла одну из ролей. Также Меньшикова снялась в фильмах "Обычный месяц", "Возвращение сына", "Обратная связь" и других. Однако актриса не долго играла в кино, большую часть своей жизни она посвятила преподавательству, обучая молодых студентов актерскому мастерству.
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