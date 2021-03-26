Из жизни ушло много знаменитых людей за последние годы

Как передает Politeka.net, даже после смерти звезд у поклонников остается творчество знаменитых людей как память - люди чтят память умерших до сих пор.

Жанна Фриске умерла после тяжелой онкологической болезни в 2015 году. Похоронили Фриске на Николо-Архангельском кладбище.

Юлия Началова скончалась в марте 2019 года в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности. Знаменитость похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.

Актер Владислав Галкин скончался в 2010 году в возрасте 38 лет. Артиста нашли мертвым в собственной квартире. Причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность с остановкой сердца, но родные Галкина уверены, что его убили. Актер похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Василий Лановой скончался 28 января 2021 года на 88 году жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве в гробу со стеклянной крышкой.

Ранее мы писали, что советский, российский режиссер, телеведущий и культуролог, бывший участник культовой группы "Звуки Му" Александр Липницкий погиб 25 марта.

Об этом только что сообщил в Facebook журналист Максим Семеляк. Музыканту было 68 лет.

"Погиб Александр Липницкий. Сегодня без музыки", - говорится в сообщении.

По словам жены, 25 марта Липницкий пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина гора, но провалился под лед и утонул

Известие о гибели Александра Липницкого стало шоком для многих. В Сети поднялась волна сочувствия и скорби.

Напомним, беда случилась с легендарным актером-красавцем Василием Лановым.

Как сообщала Politeka, остановилось сердце легенды кино, не дожил месяц до дня рождения: "Колоссальная потеря".

Также Politeka писала, что трагедия на реке унесла жизнь легенды музыки и телеведущего, в Сети волна скорби.