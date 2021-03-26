Ушел из жизни знаменитый французский режиссер Бертран Тавернье

Как передает Politeka.net, об этом сообщил в Twitter «Институт Люмьер», директором которого являлся покойный.

«Вместе с его женой Сарой, его детьми Нильсом и Тиффани и его внуками Институт Люмьер с прискорбием сообщает о смерти в этот день Бертрана Тавернье», — говорится в сообщении.

Бертран Тавернье скончался в четверг, 25 марта, в возрасте 79 лет. Через месяц, 25 апреля, ему бы исполнилось 80 лет.

Причина смерти названа не была, хотя друг Тавернье и его коллега Клод Лелуш сообщил радио France Info, что некоторое время он болел. Лелуш назвал кончину Тавернье "колоссальной потерей для французского кино".

Бертран Тавернье родился 25 апреля 1941 года в Лионе. Его отец был писателем. Тавернье изучал юриспруденцию, но очень любил кино. Изначально он был критиком, а потом стал ассистентом известного режиссера Жан-Пьера Мельвиля.

Всего Тавернье снял более 30 фильмов. Режиссер участвовал в зарождении нового французского кино 70-х. Такие картины как как «часовщик из Сен-Поль» (1974), после «Сименона», и «Пусть начнется праздник» (1975) принесли ему первую известность.

Многократно номинированный на премию «Сезар», Тавернье получил пять наград, в том числе как лучший режиссер за фильмы «Пусть начнется праздник» (1975) и «Капитан Конан» (1997). Он также получил три награды за свои сценарии за картины «Пусть начнется праздник», «Судья и убийца» и «Воскресенье в деревне». Его картина 1986 года «Полуночный джаз» получила почетную премию «Оскар» за лучшую музыку.

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