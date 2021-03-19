Советский, российский актер кино и ТВ, актер Театра российской армии Виталий Лазаревич Стремовский скончался на 74-м году жизни

Об этом сын заслуженного артиста России сообщил сегодня на официальной Facebook-странице отца.

Сообщается, что причиной смерти Стремовского стал COVID-19.

"К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился", - написал Илья Стремовский.

О месте и дате прощания станет известно позднее.

Поклонники принесли соболезнования сыну звезды.

«Самое глубокое сочувствие», «В это невозможно поверить! Светлая память. спасибо за все», «Мои глубочайшие соболезнования», «Боже мой, « какое горе. Искренне скорблю вместе с вами», «Общая боль... Соболезную», «Светлая память прекрасному человеку... Принять и поверить в это трудно. Искренние соболезнования», «Очень больно. Соболезную», «Сочувствую очень. Какой человек ушел!», «Просто невероятно! Мои соболезнования! И Светлая память замечательному! Не равнодушному! Боже не могу», «Ушёл прекрасный и удивительный человек. Светлая память. Невозможно. Сил Вам, Илья», - пишут в Сети.

Виталий Стремовский родился 13 июня 1947 года в Москве. В 1970-м окончил Школу-студию МХАТ, с 1972 года - актер Театра Армии. В 1986 году получил режиссерское образование в Театральном училище имени Щукина.

На экранах - с 1970-го - "Две сестры", "Детство. Отрочество. Юность" по Льву Толстому, "Васса Железнова", "Палата номер шесть", "Время жестоких".

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