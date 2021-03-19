В Одессе умер известный советский актер кино и телевидения

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил его коллега на своей страничке в Facebook.

Жизнь артиста Одесского русского драматического театра Александра Казимирова оборвалась на 77 году.



"Позавчера, 13 марта ушел из жизни Александр Казимиров. В прошлом актер Одесского русского драматического театра, актер кино, супруг Натальи Дубровской. Светлая память...", - говорится в сообщении.

Актер родился в 1944 году в Одессе.

На его счету более чем 30 ролей в фильмах и сериалах. В частности, он сыграл в кинолентах "Приключения Электроника", "Ликвидация" и "По следам капитана Гранта".

Причина смерти артиста не сообщается.

В сети выразили соболезнования родным и коллегам актера.

"Шурик... наше училище... как молоды мы были.. светлая память...", "Буквально позавчера я видел его. Он шел по другой стороне улицы, мы помазали друг другу рукой....Царствие небесное!", "Светлая память", "Боже мой! Как же так? Мы недавно с ним гуляли по Приморскому бульвару...", - писали в комментариях под постом.

Напомним, внезапная смерть знаменитого актера потрясла мир кино, семья безутешна: "Буду скучать по тебе каждый день".

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