В Одессе умер известный советский актер кино и телевидения
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил его коллега на своей страничке в Facebook.
Жизнь артиста Одесского русского драматического театра Александра Казимирова оборвалась на 77 году.
"Позавчера, 13 марта ушел из жизни Александр Казимиров. В прошлом актер Одесского русского драматического театра, актер кино, супруг Натальи Дубровской. Светлая память...", - говорится в сообщении.
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Актер родился в 1944 году в Одессе.
На его счету более чем 30 ролей в фильмах и сериалах. В частности, он сыграл в кинолентах "Приключения Электроника", "Ликвидация" и "По следам капитана Гранта".
Причина смерти артиста не сообщается.
В сети выразили соболезнования родным и коллегам актера.
"Шурик... наше училище... как молоды мы были.. светлая память...", "Буквально позавчера я видел его. Он шел по другой стороне улицы, мы помазали друг другу рукой....Царствие небесное!", "Светлая память", "Боже мой! Как же так? Мы недавно с ним гуляли по Приморскому бульвару...", - писали в комментариях под постом.
Напомним, внезапная смерть знаменитого актера потрясла мир кино, семья безутешна: "Буду скучать по тебе каждый день".
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