На могиле известного стилиста, близкого друга Пугачевой и Киркорова творятся непристойности

Как передает Politeka.net, известный стилист Александр Шевчук нашел покой в Умани. На могиле, где покоится его прах, представители ЛГБТ стали все чаще наведываться к покойному, пишет «Газета Экспресс».

Среди однополых пар уже существует легенда, будто дух Шевчука помогает решить проблемы. Они приходят на могилу к знаменитости, и просят у духа Шевука для себя всевозможных благ и помощи. Жертвоприношением считается то, что могло спасти знаменитости жизнь: тюбики с анальной смазкой.

Для того чтобы просьба точно была услышана геи остаются на могиле на ночь, чтобы задобрить дух святого, коим нарекли Шевчука.

Известно, что знаменитый стилист Александр Шевчук умер 24 января в 54 летнем возрасте, после вечеринки, которая проходила у него дома.

У Шевчука открылось анальное кровотечение, которое, несмотря на все усилия медиков, привело к смерти известного стилиста.

Тело кремировали в Москве, а урну с прахом родственники увезли на родину Шевчука — в Умань.

Композитор Ирина Грибулина переживала, что не сможет посещать прах своего друга. Несмотря на то, что близкие заявили, что из-за непростого характера Шевчук был обижен на весь шоу-бизнес. На его похоронах звезды говорили о нем исключительно в позитивном ключе, а многие, как например Анастасия Стоцкая, плакали навзрыд.

Напомним, что известного друга Пугачевой и Киркорова похоронили в Украине, неожиданные подробности: «Увезли в чемодане…».

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