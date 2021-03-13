Стало известно о смерти украинского журналиста, Дмитрия Понамарчука
Умер пресс-секретарь погибшего основателя партии «Народний рух України», Героя Украины Вячеслава Чорновила. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение матери его сына Елены Бондаренко в Фейсбук.
Утверждается, что смерть наступила ночью в результате продолжительной болезни. Отметим, Понамарчук последние годы боролся с тяжелым недугом, об этом он сам сообщил в октябре 2020 года.
"Господа, я сейчас после тяжелой болезни. Сообщения мне читает сын, буду отвечать всем. Мой мобильный пока в ремонте. Пусть всем везет. Ваш Дмитрий", - написал тогда журналист.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Андрея Данилко довели на шоу "Маска", артист взвыл от комплекса неполноценности: "Спасибо Оле..."
В жизни Винника появилась эффектная брюнетка из "Х-Фактор", кадры облетели Сеть: "Везет же некоторым"
Кароль на фоне слухов о романе с Даном Баланом впервые появилась в "беременном" платье: "Ну наконец-то..."
Имя победительницы "Холостяка", укравшей сердце Заливако, раскрыли в Сети: "Нереально красивая..."
Весть о смерти Дмитрия разлетелась по сети. Вот, что пишут на его странице в Фейсбук:
"Досадное известие... Мои соболезнования родным и друзьям. Светлая память и почет!", "Большое горе ... Очень талантливый журналист, умный и порядочный человек ... И еще такой молодой ... Светлая память!"," Огромная потеря. Царство небесное ... "
Напомним, Дмитрий Понамарчук родился в 1962 году в Донецке. Учился на факультете журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко. Работал в разных газетах, а также был ведущим в Гостелерадио Украины.
В 1991 по 1999 гг. работал пресс-секретарем Чорновила. В день трагического ДТП, Понамарчук вместе с политиком находились в одном автомобиле. Журналист выжил, получив тяжелые травмы, в Чорновил - погиб.
В 2018 году в интервью изданию «ГОРДОН» бывший пресс-секретарь политика выразил версию о заказном характере ДТП.
Напомним, умер известный экс-нардеп: скорбит вся страна, первые подробности трагедии
Как сообщала Politeka, "Сражался до конца": внезапно ушла из жизни известная личность