Стало известно о смерти украинского журналиста, Дмитрия Понамарчука

Умер пресс-секретарь погибшего основателя партии «Народний рух України», Героя Украины Вячеслава Чорновила. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение матери его сына Елены Бондаренко в Фейсбук.

Утверждается, что смерть наступила ночью в результате продолжительной болезни. Отметим, Понамарчук последние годы боролся с тяжелым недугом, об этом он сам сообщил в октябре 2020 года.

"Господа, я сейчас после тяжелой болезни. Сообщения мне читает сын, буду отвечать всем. Мой мобильный пока в ремонте. Пусть всем везет. Ваш Дмитрий", - написал тогда журналист.

Весть о смерти Дмитрия разлетелась по сети. Вот, что пишут на его странице в Фейсбук:

"Досадное известие... Мои соболезнования родным и друзьям. Светлая память и почет!", "Большое горе ... Очень талантливый журналист, умный и порядочный человек ... И еще такой молодой ... Светлая память!"," Огромная потеря. Царство небесное ... "

Напомним, Дмитрий Понамарчук родился в 1962 году в Донецке. Учился на факультете журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко. Работал в разных газетах, а также был ведущим в Гостелерадио Украины.

В 1991 по 1999 гг. работал пресс-секретарем Чорновила. В день трагического ДТП, Понамарчук вместе с политиком находились в одном автомобиле. Журналист выжил, получив тяжелые травмы, в Чорновил - погиб.

В 2018 году в интервью изданию «ГОРДОН» бывший пресс-секретарь политика выразил версию о заказном характере ДТП.

Напомним, умер известный экс-нардеп: скорбит вся страна, первые подробности трагедии

Как сообщала Politeka, "Сражался до конца": внезапно ушла из жизни известная личность