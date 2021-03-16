Умер известный американский актер Яфет Котто, сыгравший лейтенанта полиции Аль Джарделло в «Убийстве: жизнь на улице», космического путешественника в «Чужом» и суперзлодея в «Живи и дай умереть»

Яфету Котто был 81 год.

В Facebook, жена Котто Тесси Синахон сообщила, что актер скончался в понедельник, 15 марта.

«Я опечалена и все еще шокирована кончиной моего мужа Яфета... Ты играл злодея в некоторых своих фильмах, но для меня ты настоящий герой, да и для многих людей тоже. Очень редко можно встретить хорошего человека, хорошего отца, хорошего мужа и порядочного человека. Один из лучших актеров Голливуда, легенда. Покойся с миром, дорогой, я буду скучать по тебе каждый день, мой лучший друг, моя скала. Я люблю тебя, и ты всегда будешь в моем сердце. До нашей новой встречи!», - написала она.

По словам женщины, в планах у актера было выпустить книгу, построить религиозную организацию и дать множество интервью. Но, к сожалению, его жизнь оборвалась.

Яфет Фредрик Котто родился 15 ноября 1939 года. Его отец, Абрахам, был бизнесменом и чернокожим евреем из Камеруна, а его мать была медсестрой с панамскими корнями. (Яфет означает «красивый» на иврите)

Его родители развелись, когда он был юн, и Котто был воспитан его бабушкой и дедушкой в ​​Бронксе, пока его мать служила в армии США. После того, как в 16 лет он бросил школу и бросался на случайные заработки, Котто был вдохновлен, чтобы пойти в актерское мастерство, увидев, как Марлон Брандо творит свою магию в «На набережной».

Одной из самых известных ролей Котто был злодей из Бонда, мистер Биг в фильме 1973 года «Живи и дай умереть».

Он был известен по ролям в фильмах «Чужой», «Звездная палата», «Бегущий человек», «Кукловоды».

Котто, который был трижды женат и имел шестерых детей, утверждал, что был дальним родственником королевы Елизаветы II, что послужило вдохновением для названия его автобиографии 1997 года «Королевская власть».

Напомним, ушла из жизни звезда советского кино, спасти актрису не удалось: "редко жаловалась на здоровье"

Как сообщала Politeka, вскрылись детали таинственной гибели известного российского актера: "Страшные опасения подтвердились"

Также Politeka писала, что найдено тело известного российского актера, первые детали трагедии: "Страдал..."