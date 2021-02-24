Российский актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в своей квартире в Москве

Об этом в среду, 24 февраля, сообщает телеграм-канал Life shot.

Отмечается, что в полицию обратился родственник артиста. Он рассказал, что Писаренко жил один, но в последнее время перестал выходить на связь. Дверь в его квартиру была заперта изнутри. Приехавшим полицейским пришлось вскрывать жилиже артиста. Там его тело и было обнаружено. Согласно сообщению, признаков насильственной смерти не было.

По словам родственников, актер страдал острым панкреатитом.

Дмитрий Писаренко умер на 62-м году жизни. Причины смерти Писаренко пока не раскрываются.

Дмитрий Писаренко выступал на сцене Малого театра, Нового драмтеатра и «Школы современной пьесы».

Сниматься начал с 1981 года. Известность получил после роли основателя Московского университета и Академии художеств Ивана Ивановича Шувалова в историческом биографическом фильме «Михайло Ломоносов».

Дмитрий Писаренко снялся в 26 кинопроектах, в том числе в фильмах «Господин Великий Новгород», «Царь Иван Грозный», «Соучастие в убийстве», «Оленья охота» и «Золото», а также в сериале «Берег его жизни».

Напомним также, 22 февраля стало известно о кончине актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Жданова. Ему было 70 лет. Сообщалось, что актер скончался от затяжной болезни.

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