Из жизни ушел актер, сыгравший в сериалах "След" и "Громовы"

Как пишет Politeka.net, в субботу, 13 февраля неожиданно остановилось сердце всеми любимого российского актера Олега Валкмана, который сыграл множество ролей в театре и кино. Согласно сообщению rg.ru, умершему было всего 52 года.

Мир кино лишился еще одного великого актера, на счету которого было почти 50 ролей в кино и театре. Олег Валкман ушел из жизни, оставив заметный след в сердцах поклонников, которые могли знать его по ролям в известных сериалах "Громовы", "Штрафбат" и "След".

Как сообщает российским СМИ коллега покойного Сергей Пиоро, в последнее время актер жаловался на проблемы со здоровьем. Актер пережил приступ, но после этого у него наблюдалось небольшое улучшение состояния. Но о проблеме, которая повлекла остановку сердца, пока не сообщается.

"Был приступ, ему стало нехорошо. Но вроде потом все было нормально. Ну, у него была небольшая проблема, с чем связанная неизвестно",- сказал Сергей Пиоро.

В то же время представитель актера также дала комментарий по поводу смерти Олега Валкмана. По ее словам после того, как у артиста повысилась температура тела, он попал в реанимационное отделение. Но что именно случилось в больнице, она не сказала.

"У него поднялась температура, ему стало плохо. Мы вызвали "скорую", какое-то время он лежал в реанимации. Сегодня его не стало. Я не знаю, что там было",- сказала представитель Олега Валкмана.

Кроме того, о месте проведения прощальной церемонии пока тоже не сообщается.

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