На днях стало известно о смерти известно актера Виталия Альшанского

Тело артиста нашли в собственной квартире после вскрытия дверей. На момент смерти актеру известного сериала "Бригада" было всего 52 года.

Ранее знакомая актера рассказал, что Альшанский страдал от давления, но накануне чувствовал себя хорошо.

Новость о том, что актер ушел из жизни потрясла его коллег, друзей и родных, а некоторые поделились подробностями.

Так, на сайте "СтарХит" один из приятелей умершего рассказал, что Виталий при жизни гнался за молодостью - у него была тайна, он колол стволовые клетки в позвоночник.

Таким образом, Альшанский пытался выглядеть идеально. Однако, стоит подчеркнуть, что польза подобных инъекций не доказана и может нести большую опасность для здоровья.

Друзя звезды предполагают, что, возможно, именно столь небезопасный препарат мог дать осложнение в работе сердца.

Певец Дмитрий Дунаев, общавшийся с Виталием, рассказал, что тот страдал от сильных болей и в последние месяцы постоянно носил корсет.

Вспоминая актера, певец говорил - Альшанский был одиноким человеком, ему никто не протягивал руку помощи. Перед смертью актер взял кредит, который, вероятно, он не выплатил.

"Он был уникальным человеком, готовым помогать окружающим просто так, по доброте душевной. Если можно к кому-то применить слово «доброта», то точно к Виталию", - сообщил Дунаев.

За свою жизнь актер снялся в небольших ролях в сериалах: «Бригада», «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы» и других.

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