Теперь в мире стало на одну легенду меньше

Стало известно о смерти талантливого музыканта, который получил более двух десятков премий "Грэмми"

Смерть наступила дома, после тяжелой болезни, передает Politeka.net. Об этом сообщается на страничке музыканта в Facebook.

Так, на днях ушел из жизни 79-летний джазовый пианист Чик Кориа. Причиной смерти стала редкая форма рака, которую обнаружили недавно.

В посте говорится, что на протяжении жизни музыкант насаждался тем, чем занимался. Пианист любил создавать нечто новое.

"Он был любимым мужем, отцом и дедушкой, а также для многих был отличным наставником и другом. Благодаря своей работе и десятилетиям, проведенным на гастролях по миру, он затронул и вдохновил жизни миллионов", - говорится в сообщении.

Также были процитированы слова пианиста. Так, Чик Кориа пожелал вдохновения молодым талантам и продолжать играть.

Также музыкант поблагодарил своих друзей по любимому делу. По словам пианиста, они были для него как семья.

"Для меня было благословением и честью учиться у всех вас и играть с вами", - написал Чак.

Своей целью в жизни музыкант считал доставление радости обществу:

"Моей миссией всегда было доставлять радость творчества везде, где я мог, и делать это со всем артистами, которыми я так восхищаюсь, - это было богатством моей жизни".

Отметим, свою карьеру Чик Кориа начал в 60-х года прошлого века. Он играл на фортепиано в группах, исполнявших латиноамериканскую эстрадную музыку.

За свою карьеру пианист был удостоен 23 премий «Грэмми».

"Спасибо, Маэстро", - написал один из пользователей сети в Фейсбук.

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