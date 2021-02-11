Популярная американская блогер Дажария Куинт Нойес Шаффер, известная в социальной сети TikTok под ником Dee, покончила с собой, повесившись в 18 лет
Дажария также вела блоги в Instagram и на YouTube. Только в TikTok у нее было более 1,6 миллиона подписчиков.
Отец Дажарии, Рахим Алла подтвердил ее смерть в видео на TikTok. Он предположил, что девушка боролась с психическим расстройством.
«Я просто хочу поблагодарить всех за их любовь и поддержку моей дочери. К сожалению, ее больше нет с нами и она переехала в лучшее место», - написал он рядом с совместными фотографиями.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Трагедия всколыхнула Харьков: тело пропавшего ребенка нашли под мостом, детали
Девочка-копия Тины Кароль подросла и стала еще красивее, певица в восторге: "Моя слабость..."
Звезда "1+1" Таран показала себя без грима, удивив внешностью в обычной жизни: "Ой, смешная!"
Звезда 1+1 Соломия Витвицкая ошеломила печальным известием о муже: «О, Боже, как жаль»
«Моя дочь Дажария рано ушла от нас, и ее призвали летать с ангелами. Она была моим маленьким лучшим другом, и я никак не был готов похоронить своего ребенка. Она была так счастлива и так рада увидеть меня, когда я вернулся домой из поездки. Я только хотел бы, чтобы она рассказывала мне о своем стрессе и мыслях о самоубийстве. Мы могли справиться с этим. Я только хочу снова обнять тебя, моя маленькая. Теперь я прихожу домой, и ты больше не будешь там ждать меня. Я должен позволить тебе летать с ангелами», - добавил он.
Мама Дажарии, Дженнифер Шаффер, также подтвердила новость в эмоциональном посте в Facebook.
«Я так убита горем. Я действительно не могу поверить, что ты уходишь. Хотела бы я дождаться, когда ты скажешь, что это шутка, но это не так. Я бы хотела умереть вместо тебя…», - написала убитая горем мать.
Многочисленные поклонники Дажарии пишут о своей скорби в социальных сетях и пишут слова сочувствия семье девушки.
Напомним, появились подробности попытки самоубийства звезды шоу "Від пацанки до панянки".
Как сообщала Politeka, найдено тело звезды сериала «Хор», раскрыты детали загадочной трагедии: «Спи спокойно, Ная, как же ты…»
Также Politeka писала, что юная королева красоты погибла на глазах у возлюбленного: "откусила шоколадку и..."