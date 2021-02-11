Популярная американская блогер Дажария Куинт Нойес Шаффер, известная в социальной сети TikTok под ником Dee, покончила с собой, повесившись в 18 лет

Дажария также вела блоги в Instagram и на YouTube. Только в TikTok у нее было более 1,6 миллиона подписчиков.

Отец Дажарии, Рахим Алла подтвердил ее смерть в видео на TikTok. Он предположил, что девушка боролась с психическим расстройством.

«Я просто хочу поблагодарить всех за их любовь и поддержку моей дочери. К сожалению, ее больше нет с нами и она переехала в лучшее место», - написал он рядом с совместными фотографиями.

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«Моя дочь Дажария рано ушла от нас, и ее призвали летать с ангелами. Она была моим маленьким лучшим другом, и я никак не был готов похоронить своего ребенка. Она была так счастлива и так рада увидеть меня, когда я вернулся домой из поездки. Я только хотел бы, чтобы она рассказывала мне о своем стрессе и мыслях о самоубийстве. Мы могли справиться с этим. Я только хочу снова обнять тебя, моя маленькая. Теперь я прихожу домой, и ты больше не будешь там ждать меня. Я должен позволить тебе летать с ангелами», - добавил он.

@king_raheem_allah

I just want to thank everyone for their love and support of my daughter. Unfortunately she is no longer with us and has gone to a better place.

♬ Missing You - Brandy & TAMIA & Gladys Knight & Chaka Khan

Мама Дажарии, Дженнифер Шаффер, также подтвердила новость в эмоциональном посте в Facebook.

«Я так убита горем. Я действительно не могу поверить, что ты уходишь. Хотела бы я дождаться, когда ты скажешь, что это шутка, но это не так. Я бы хотела умереть вместо тебя…», - написала убитая горем мать.

Многочисленные поклонники Дажарии пишут о своей скорби в социальных сетях и пишут слова сочувствия семье девушки.

@dazhariaa

I’m shadowbanned , I’ll be posting more on @deesoswavyy 🖤

♬ original sound - kaylani :)

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