Известного российского актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в его квартире вечером 23 февраля

Родственник артиста сообщил, что не смог попасть к нему в квартиру, так как она была заперта изнутри, а на телефонные звонки и стук в дверь 62-летний Дмитрий Писаренко не отзывался. Когда прибывшие на вызов полицейские и спасатели вскрыли дверь, страшные опасения подтвердились.

Тело актера нашли в его постели. Давность наступления смерти не менее трёх суток, пишет «КП» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Следов насильственной смерти обнаружено не было. По словам племянника, актер много лет страдал хроническим панкреатитом. Из дома Дмитрий Писаренко не выходил.

«Я примерно раз в неделю приносил ему продукты», - сообщил полиции родственник актера.

При этом пасынок актера в интервью заявил, что Писаренко не страдал хроническими заболеваниями, регулярно обследовался и не жаловался на здоровье.

По его словам, у Писаренко были большие планы на жизнь. Они вместе с супругой Ларисой Бережной собирались купить дом с участком.

Пасынок актера отметил, что Писаренко был добрым и неконфликтным человеком, а друзья относились к нему с уважением. В этом году актеру планировали создать личный сайт, а теперь Бережной намерен реализовать эту идею.

Ничего не сказала про панкреатит и жена Писаренко Лариса Бережная. Однако она назвала причину смерти Писаренко. По ее словам, он умер от сердечного приступа.

Сайт «Московский комсомолец» писал, что Писаренко умер от проблем со здоровьем, спровоцированных многолетней пагубной привычкой. Якобы Писаренко много пил, что часто замечали его соседи по дому на Тверской улице.

Однако супруга актера Писаренко опровергла его пристрастие к алкоголю. В беседе с «360» вдова отметила, что он никогда не искал повод, чтобы выпить, не впадал в депрессии, из-за которых мог губить организм.

Специалисты сейчас проводят экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти Дмитрия Писаренко.

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