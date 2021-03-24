Ушел из жизни голливудский актер, двукратный лауреат премии "Золотой глобус", номинант на «Оскар» Джордж Сигал

Как пишет интернет-портал Deadline со ссылкой на жену актера, артист умер из-за осложнений после шунтирования. Ему было 87 лет.

Его агент Эйб Хох описал Сигала как своего близкого друга.

«Мне будет не хватать его теплоты, юмора, товарищества и дружбы. Он был замечательным человеком», - сказал он.

Последние восемь лет Сигал регулярно снимался в семейной комедии «Голдберги». Последний эпизод, который он снял перед смертью, 16-я серия текущего восьмого сезона шоу, выйдет в эфир 7 апреля.

Роль семейного патриарха Альберта «Попса» Соломона в сериале «Голдберги» была одной из его главных работ.

«Сегодня мы потеряли легенду. Для меня было настоящей честью быть частью удивительного наследия Джорджа Сигала. По чистой воле судьбы я выбрал идеального человека на роль Попса. Как и мой дед, Джордж в душе был ребенком с волшебной искрой. Думаю, в этих воспоминаниях все сказано...», - написал продюсер полуавтобиографического сериала Адам Ф. Голдберг в Твиттер.

Другой известной ролью Сигала была роль издателя журнала Джека Галло в сериале "Журнал мод" (Just Shoot Me!, 1997 - 2003), которая принесла ему две номинации на «Золотой глобус».

Сигал также был номинирован на «Оскар» за экранизацию Эдварда Олби 1966 года Майка Николса «Кто боится Вирджинии Вульф».

Джордж Сигал снялся в фильмах таких легенд, как Стэнли Крамер («Корабли дураков», 1965), Роджер Корман («Резня в день святого Валентина», 1967), Сидни Люмет («Прощай, Браверман», 1968), Карл Райнер («Где Поппа», 1970) , Герберт Росс («Сова и Кошечка», 1970), Пол Мазурски («Блюм в любви», 1973) и Роберт Альтман («Калифорния», «Сплит», 1974).

Он также снялся в двух фильмах сценариста-режиссера Мелвина Фрэнка - «Прикосновение к классу» 1973 года с Глендой Джексон и «Герцогиня и Грязь Фокс» 1976 года с Голди Хоун - и с Барбарой Стрейзанд в фильме «У зеркала два лица» (1996).

Наряду с номинацией на премию «Оскар» Сигал был пятикратным номинантом на «Золотой глобус» и имеет звезду на Голливудской аллее славы.

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