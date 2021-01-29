Российский журналист и блогер Олег Кашин жестко прошелся по популярному актеру советских фильмов Василию Лановому, за несколько часов до смерти последнего

Блогер записал видео, в котором практически спрогнозировал кончину артиста.

«Если умрет Лановой, то будет похоронная кампания: «Вот великий Лановой, символ фильма «Офицеры». Но это будет полная ерунда. Ведь мы-то понимаем: и фильм «Офицеры» — го*но, да и сам Лановой в последние годы — фигура стремная, политическая», — заявил Кашин.

Когда стало известно об уходе актера в мир иной блогер извинился перед теми, кого могли задеть его слова.

«Жестковато вышло, конечно (часа за три до смерти). Чьи чувства задел — извините», — сказал Кашин.

Отметим, одной из самых известных ролей Ланового стала роль Ивана Вараввы в советском фильме «Офицеры» (1971 год). Прозвучавшая в кинокартине фраза: «Есть такая профессия — родину защищать», стала крылатой.

Стоит также добавить, что Лановой был ярым украиноненависником. Украинский язык актер считал наречием. Лановой внесен в базу сайта «Миротворец».

Напомним, в 2014 года он призывал Виктора Януковича использовать силу против участников Евромайдана.

Лановой во всем поддерживал Путина, оправдывал вторжение на Донбасс и аннексию Крыма.

Лановой скончался в больнице 28 января 2021 года от осложнений коронавируса.

Напомним, беда с легендарным актером-красавцем Василием Лановым, сам уже не дышит: "Надежды врачей оказались тщетными".

Как сообщала Politeka, обезумевший Лановой назвал Украину "посмешищем" из-за России: "они стали слугами...".

Также Politeka писала, что российский актер Лановой с ненавистью назвал украинцев "братьями".