Советский, российский режиссер, телеведущий и культуролог, бывший участник культовой группы "Звуки Му" Александр Липницкий погиб 25 марта.

Как передает Politeka.net, об этом только что сообщил в Facebook журналист Максим Семеляк. Музыканту было 68 лет.

"Погиб Александр Липницкий. Сегодня без музыки", - говорится в сообщении.

По словам жены, 25 марта Липницкий пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина гора, но провалился под лед и утонул, пишет «Дождь».

Известие о гибели Александра Липницкого стало шоком для многих. В Сети поднялась волна сочувствия и скорби.

«Ужасная новость, просто ужасная», «Поверить не могу. Больно», «Как же так?», «Печаль», - пишут в Сети.

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ и с 1975 года стал печататься в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум», вместе с которыми начал гастролировать.

Липницкий также общался и поддерживал музыкантов групп «Кино» и «Зоопарк». В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком он организовал рок-группу «Звуки Му», в которой выступал как бас-гитарист.

В разное время Липницкий вел на Петербургском ТВ, телеканале «Ностальгия» (НТВ+), радио «Финам FM» программы о русском и зарубежном роке.

Напомним, ушел из жизни музыкант культовой группы, его хиты знали наизусть.

Как сообщала Politeka, не стало легендарного певца: "На его шедеврах выросло не одно поколение"

Также Politeka писала, что оборвалась жизнь легендарного певца, его песни напевали миллионы украинцев.